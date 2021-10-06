Сняты ограничения на экспорт этих продуктов из Азербайджана в Турцию

Сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и продукции животноводства из Азербайджана в Турцию. Об этом сообщили в среду Day.Az в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.

По его данным, в 2014 году в Билясуварском, Джалилабадском, Уджарском и Агдашском районах Азербайджана было выявлено заболевание нодулярный дерматит крупного рогатого скота.

Болезнь вызывает падеж крупного рогатого скота или снижение его продуктивности, что приводит к серьезным экономическим потерям. Поэтому согласно соответствующим протоколам Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на экспорт крупного рогатого скота и сопутствующей продукции из стран или регионов, где обнаружена болезнь, вводятся ограничения.

В целях предотвращения распространения заболевания и в соответствии с требованиями МЭБ Азербайджан был включен в перечень стран, из которых ограничен экспорт крупного рогатого скота и продукции животноводства в Турцию.

На встрече, состоявшейся в конце сентября 2021 года между делегациями АПБ Азербайджана и министерства сельского и лесного хозяйства Турции, была предоставлена подробная информация о мерах по борьбе с заболеванием, отмечено, что оно искоренено в ноябре 2014 года, и до сих пор случаев его выявления не зафиксировано.

В рамках принятых мер сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и продукции животноводства из Азербайджана в Турцию.