На освобожденных землях Азербайджана появятся автоматические гидростанции

На освобожденных территориях Азербайджана до конца года будет построено 13 автоматических гидростанций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев на азербайджано-немецком форуме на тему "Устойчивое развитие водной инфраструктуры в Азербайджане".

По его словам, приоритетным вопросом в этой сфере является обеспечение защиты водных ресурсов Азербайджана.

"Мы фиксируем в Азербайджане сокращение объема водных ресурсов. Для обеспечения устойчивости водных ресурсов был разработан план по их использованию. Кроме того, разработаны и представлены в Кабинет министров и другие соответствующие планы и стратегии", - сказал Гаджиев.

Замминистра отметил наличие богатых водных ресурсов на освобожденных землях.

"По итогам проведенного мониторинга были выявлены факты загрязнения водных ресурсов на освобожденных территориях", - сказал Гаджиев.

Замминистра также сообщил, что водные ресурсы этих территорий сегодня используются в области сельского хозяйства, для выработки электроэнергии (ГЭС) и личного потребления.

Гаджиев пригласил международные организации принять участие в реализации проектов в сфере водных ресурсов в Азербайджане.