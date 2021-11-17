В Азербайджане измена пошлина на регистрацию автомобиля

В Азербайджане определен размер государственной пошлины на регистрацию легкового автомобиля в зависимости от объема двигателя, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это отражено в поправке в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, будет изменен размер госпошлин за учет и временную регистрацию транспортных средств, государственную регистрацию транспортных средств. Кроме того, размер некоторых госпошлин будет определяться не постановлением Кабинета министров, а законом.

Если объем двигателя легкового автомобиля составляет до 2 000 кубических сантиметров, то за каждый кубический сантиметр двигателя будет удерживаться госпошлина в размере 0,05 маната; 3 000 кубических сантиметров - 100 манатов + 0,1 маната за каждый кубический сантиметр (начиная с 2001 до 3000 кубических сантиметров двигателя); 4 000 кубических сантиметров - 200 манатов + 0,2 маната за каждый кубический сантиметр (начиная с 3001 до 4000 кубических сантиметров двигателя).

Изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.