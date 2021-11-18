Азербайджан и Всемирный банк подписали новое соглашение

18 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой нового рамочного документа Всемирного банка о партнерстве по Азербайджану, участие Банка в реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и в восстановлении освобожденных территорий.

В заключение было подписано новое соглашение между Азербайджанской Республикой и Группой организаций Всемирного банка о создании и деятельности офисов в Азербайджанской Республике. Соглашение подписали министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.