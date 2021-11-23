https://news.day.az/economy/1407233.html Милли Меджлис принял во втором чтении бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 г.
Милли Меджлис принял во втором чтении бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 г.
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 23 ноября обсудил законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год". После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на будущий год предусмотрены в размере 180 375 536 манатов, а расходы - также на уровне 180 375 536 манатов.
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