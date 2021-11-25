В Азербайджане обсудили вопросы навигационной безопасности на Каспии

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), SOCAR, Госагентство морского и портового управления, Гидрографическое управление ВМС и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" обсудили вопросы обеспечения навигационной безопасности в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ASCO, передает Day.Az.

На встрече, состоявшейся по инициативе ASCO, обсуждались такие вопросы, как удаление с морского дна вышедших из строя оснований, эстакад и других металлических конструкций с целью улучшения экологической среды, переиздание морских карт в связи с этим, обновление Гидрографическим управлением электронной карты Каспийского моря для судов, плавающих под азербайджанским флагом, отображение морской акватории портов и причалов судов, зарегистрированных на территории Азербайджанской Республики, на картах новой редакции.

В результате обсуждений было решено, что SOCAR будет предоставлять Гидрографическому управлению ВМС, а также Госагентству морского и портового управления информацию о работах (строительство и ремонт оснований, демонтаж глубоководных оснований, срок эксплуатации которых истек, проведение и демонтаж подводных трубопроводов и т.д), осуществляемых компанией в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Гидрографическое управление ВМС в первую очередь обеспечит обновление морских карт в соответствии с работами, осуществленными SOCAR в Сангачале (НГДУ им. Н.Нариманова), приведение электронных карт Каспийского моря в соответствие со стандартами и требованиями, отображение морской акватории портов и причалов судов, зарегистрированных на территории Азербайджанской Республики, на картах новой редакции, а также корректировку литературы по навигации.

Помимо этого, в случаях, если экипаж корабля обнаружит несоответствие, не отраженное на картах (какой-либо плавучий объект, изменение глубин и т. д), члены экипажа предоставят информацию ASCO, которое, в свою очередь, обеспечит передачу этой информации Гидрографическому управлению.

На встрече участники также пришли к согласию о создании комиссии, в состав которой войдут сотрудники соответствующих учреждений, для осуществления контроля над выполнением перечисленных работ, а также о проведении встреч членов комиссии раз в месяц.