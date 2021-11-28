В Азербайджане вырос индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре 2021 года вырос на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 6,7 процента.

В октябре индекс потребительских цен увеличился на 0,9 процента по сравнению с сентябрем и на 6,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.