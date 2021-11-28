В Азербайджане вырос индекс потребительских цен
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Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре 2021 года вырос на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 6,7 процента.

В октябре индекс потребительских цен увеличился на 0,9 процента по сравнению с сентябрем и на 6,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

 

октябрь 2021 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (в %)

октябрь 2021 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

январь-октябрь 2021 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (в %)

Продукты питания

107,9

100,7

104,7

Алкогольные напитки

103,2

100,3

101,9

Табачные изделия

108,2

100,0

109,8