Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа

Азербайджан, Иран и Туркменистан заключили в воскресенье в Ашхабаде трехсторонне соглашение о своповых поставках газа.

Как сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB, подписание произошло в присутствии иранского и азербайджанского президентов Ибрагима Раиси и Ильхама Алиева,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС .

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправляться от полутора до двух миллиардов кубометров газа.