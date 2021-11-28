https://news.day.az/economy/1409201.html Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа - ФОТО
Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа - ФОТО
Азербайджан, Иран и Туркменистан заключили в воскресенье в Ашхабаде трехсторонне соглашение о своповых поставках газа.
Как сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB, подписание произошло в присутствии иранского и азербайджанского президентов Ибрагима Раиси и Ильхама Алиева,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС .
Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправляться от полутора до двух миллиардов кубометров газа.
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