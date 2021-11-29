Ожидается прогресс в реконструкции Бакинского НПЗ

Азербайджанская государственная нефтяная компания - SOCAR ожидает завершения 90 процентов работ по реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева на текущем этапе проекта, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на SOCAR, передает Day.Az.

"Подготовка к вводу в эксплуатацию четырех новых установок в рамках проекта SOCAR по модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева начнется в ближайшие два месяца. Ввод в эксплуатацию новых факельных установок, а также установок по производству пара и деминерализации воды, для охлаждения воды и соответствующей инфраструктуры обеспечит топливом, необходимым для начала производства на новых основных технологических установках и предоставления дополнительных услуг, таких как вода/пар. Факельная установка будет использоваться для отвода углеводородов из системы для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях", - сказали в компании.

Было отмечено, что несмотря на ограничения в строительном секторе в 2020-2021 годах, в результате принятых мер был достигнут значительный прогресс в реализации проектов (25 процентов с начала 2021 года и около 45 процентов - за период пандемии).

"В целом к ​​концу октября текущего года общий прогресс на текущем этапе проекта составил более 85 процентов. К концу этого года ожидается завершение 90 процентов работ по реконструкции. В настоящее время ведутся подготовительные и пусконаладочные работы, и одновременно идет активная подготовка к капитальному и периодическому ремонту на заводе в 2022 году", - сказали в компании.