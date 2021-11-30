Генеральный директор SOCAR Turkey о целях Petkim

Petkim стремится производить 200 гигаватт электроэнергии в год 17 ветряными турбинами.

Об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции для представителей азербайджанских медиа, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что энергоснабжение на основе возобновляемой энергии имеет важное стратегическое значение.

"SOCAR Turkey ввела в эксплуатацию образцовый комплекс. Petkim мощностью 51 мегаватт с инвестиционной стоимостью около 55 миллионов евр функционирует с 2017 года. Также Petkim стремится производить в год 200 гигават электроэнергии с помощью 17 ветряных турбин. Petkim (ВЭС) демонстрирует успешную модель использования чистых энергетических ресурсов и сокращения выбросов углерода", - сказал Гахраманов.