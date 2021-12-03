https://news.day.az/economy/1411234.html Принят бюджет Фонда страхования от безработицы в Азербайджане на 2022 г.
Принят бюджет Фонда страхования от безработицы в Азербайджане на 2022 г.
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании третьего декабря обсудил законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год".
После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в последнем, третьем чтении, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на будущий год предусмотрены в размере 180 375 536 манатов, а расходы - также на уровне 180 375 536 манатов.
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