https://news.day.az/economy/1411539.html В Азербайджане начался процесс страхования крупного рогатого скота
В Азербайджане начался процесс страхования крупного рогатого скота
Начался процесс страхования крупного рогатого скота, предоставленного гражданам в рамках программы самозанятости министерством труда и соцзащиты населения Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с владельцами хозяйств, созданных на основе программы самозанятости в Габале. Уже в этом году осуществлено страхование более 12,6 тыс. голов крупного рогатого скота.
"С 2022 года предусмотрено страхование всех активов, предоставленных гражданам в сфере сельского хозяйства", - сказал министр.
Он отметил, что целью является усиление социальной защиты безработных лиц.
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