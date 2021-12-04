bp построит электростанцию в Карабахе

По предварительным оценкам, общий объем инвестиций bp в проект по строительству 240-мегаваттной электростанции на освобожденных территориях Азербайджана составляет 200 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев.

По его словам, в рамках концепции создания зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях планируется реализация проектов по реабилитации малых ГЭС и технической оценки достигнутой договоренности с BP.

"Планируется привлечение частных инвестиций в строительство 100-мегаваттной ветряной электростанции в Кяльбаджаре. Подготовка к этому проекту уже началась. После утверждения концепции будет реализован ряд пилотных проектов, которые позволят оценить эффективность использования "зеленой энергии"", - пояснил Тебриз Аммаев.