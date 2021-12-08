В Азербайджане расплатиться за проезд в общественном транспорте станет легче

MasterCard планирует расширить в регионах Азербайджана возможности для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар на V Международном банковском форуме в Баку.

"Одним из драйверов роста безналичных платежей в Азербайджане стало внедрение системы оплаты проезда на общественном транспорте с помощью банковских карт. Безналичные платежи внедряются для того, чтобы пассажиры могли быстро и легко оплатить проезд. Кроме того, в 2020 году в 25 автобусах в городе Шамахы мы запустили пилотный проект по безналичной оплате проезда. Он способствовал полному переходу на безналичный расчет в этой сфере. Сегодня в общественном транспорте Шамахы осуществляется более четырех тысяч безналичных платежей за проезд", - сказал Чакар.

Представитель MasterCard также выразил надежду на внедрение в ближайшее время в Азербайджане открытого банкинга.

"Такая модель уже реализована в Турции, и я не сомневаюсь в том, что в Азербайджане мы тоже сможем достичь этой цели", - отметил Чакар.