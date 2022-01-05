В Казахстане хотят больше ненефтяной продукции от Азербайджана

Казахстанские импортеры планируют нарастить поставки азербайджанской продукции, мы уверены, что наши азербайджанские партнеры смогут выйти на соответствующие мощности и удовлетворить нужды заказчика, сказал в интервью Trend учредитель и генеральный директор компании by Azerbaijan Гусейн Джабраилов, передает Day.Az.

По его словам, с начала 2021 года компания by Azerbaijan экспортировала азербайджанскую продукцию на рынок Казахстана на сумму в 1,5 миллиона манатов. Кроме того, большая часть экспортной продукции приходится на доли коньячного спирта, энергетических напитков, консервированных товаров, натуральных соков, вин в бутылках, коньяка и компотов.

"Мы ожидаем, что наши компании достигнут поставленных перед ними задач по контрактам на поставку продукции. В краткосрочной перспективе казахстанские импортеры планируют нарастить поставки азербайджанской продукции, мы уверены, что наши партнеры смогут выйти на соответствующие мощности и удовлетворить нужды заказчика", - сказал Джабраилов.

Он отметил, что Азербайджан уже в восьми странах мира открыл свои Торговые дома.

"Наша компания, в отличие от торговых домов, провела и продолжает проводить встречи с потенциальными клиентами и азербайджанскими производителям ненефтяной продукции, мы изучили рынок Казахстана и знаем, какая продукция наиболее всего востребована на рынке Центральной Азии. Сегодня мы уже вышли на крупнейших импортеров рынка Казахстана и некоторых других стран ЦА и успешно экспортировали азербайджанскую продукцию на сумму более чем 1,5 миллиона манатов", - отметил гендиректор.

Он сообщил, что наличие во всех странах ЦА и СНГ торгового представителя Азербайджана является очень важным фактором.

"Наличие этих представителей может привести к большим результатам, сумма, на которую мы экспортировали, могла бы вырасти более чем в пять раз", - сказал Гусейн Джабраилов.

Азербайджанские товары в основном имеют большой спрос в таких странах, как Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан.

"Это основные страны-партнеры Азербайджана в области импортно-экспортных операций ненефтяной продукции. Говоря о продукции, хочу отметить, что больше всего мы импортируем овощи и фрукты в Россию, алкогольную продукцию - в Беларусь, Россию, Казахстан. Также в этих странах большим спросом пользуются натуральные гранатовые соки", - заявил учредитель компании by Azerbaijan.

Джабраилов сообщил, что главной проблемой экспорта азербайджанской продукции в страны Центральной Азии заключается в логистике.

"Стоимость перевозки груза колесным транспортом (TIR - тягач с рефрижераторным прицепом) от Баку до Алматы достигает порядка 4-5 тысяч долларов. Также отсутствие необходимого транспорта (танконтейнера, цистерны) делают перевозку и стоимость продукта на конечном рынке еще более дорогой", - сказал он.

Отметим, что компания by Azerbaijan зарегистрирована в Казахстане и занимается продвижением азербайджанской продукции ненефятного сектора на рынках Казахстана, Узбекистана, а также в других странах Центральной Азии.