Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого января выросла на 1,94 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 82,49 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,02 доллара и составила 81,77 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара - до 76,69 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого января выросла на 1,97 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 78,99 доллара за баррель.

Официальный курс на пятое января составляет 1,7 AZN/1 USD.