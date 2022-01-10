50 процентов Карабаха охвачено мобильной связью

До конца 2024 года почти все домохозяйства в Азербайджане будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает Day.Az.

По его словам, в Азербайджане уже более 150 тысяч домохозяйств обеспечены оптоволоконными линиями связи.

"50 процентов освобожденных территорий обеспечены мобильной связью, более 35 процентов - охвачены телерадиовещанием, также там оказываются почтовые услуги по четырем направлениям. В то же время продолжаются работы по строительству автомобильных дорог протяженностью более 1,5 тысячи километров, трех аэропортов, стратегически важных железных дорог, связывающих эти районы с регионом в целом", - подчеркнул Набиев.

Министр также сообщил, что в прошлом году была упрощена процедура выдачи "знаков отличия" (для осуществления внутренних пассажироперевозок), изменены правила распределения бланков разрешений (для международных грузоперевозок).