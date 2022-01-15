https://news.day.az/economy/1427173.html В Азербайджане пройдет второй Карабахский экономический форум
В Азербайджане пройдет второй Карабахский экономический форум
В 2022 году при организации Общественного объединения поддержки социального развития "IMZA" состоится II Карабахский экономический форум, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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