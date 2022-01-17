Грузинская стройтехника будет продаваться в Азербайджане

Грузинская компания Tegeta Construction Equipment, занимающаяся поставками строительной техники, выйдет на рынок Азербайджана в 2022 году. Об этом заявил генеральный директор компании Ираклий Папиашвили, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Forbes Georgia.

По его словам, Tegeta Construction Equipment является официальным дилером британской компании JCB и будет с этого года представлять ее в Азербайджане.

"Азербайджанский рынок в три раза больше грузинского, что очень перспективно для нашей компании", - сказал Папиашвили.

Грузия в январе - ноябре 2021 года экспортировала в Азербайджан разные виды строительной техники на сумму 1,6 миллиона долларов, что на 99,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (825 250 долларов).