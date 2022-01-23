Делегация пакистанских бизнесменов посетит Азербайджан.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в посольстве Азербайджана в Пакистане, посол Хазар Фархадов посетил различные промышленные регионы Пакистана, которые могут способствовать развитию экономических и торговых отношений между двумя странами.

Во время визита, организованного главой одной из самых влиятельных компаний Пакистана Sardar Group Company, бывшим президентом Исламабадской торгово-промышленной палаты Сардаром Ясиром Ильяс Ханом, посол Х. Фархадов ознакомился с рабочим процессом на заводах и фабриках страны, специализирующихся в пищевой, фармацевтической сферах и информационных технологиях.

В ходе визита было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами, была подчеркнута важность дальнейшего расширения экономических связей, а также отмечено, что будет организован визит делегации пакистанских бизнесменов в Азербайджан.