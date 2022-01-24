Агентство по развитию МСБ Азербайджана выдало 32 стартап-сертификата

В 2021 году в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана поступило 66 обращений, связанных с выдачей стартап-сертификатов субъектам предпринимательства. Агентство выдало в прошлом году 32 таких стартап-сертификата.

Об этом сказал в понедельник председатель правления агентства Орхан Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в отчетный период было организовано восемь заседаний экспертного совета.

"На сегодняшний день субъектам МСБ выдано 32 стартап-сертификата (по сельскому хозяйству и агробизнесу, мобильным приложениям, финтехам, онлайн-платформам, производственным сферам, включающим инновационные решения, проектам электронной коммерции).

Эти сертификаты освобождают субъектов МСБ от уплаты налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года", - сказал Мамедов.