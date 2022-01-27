Промзоны Азербайджана увеличили экспорт продукции

По итогам 2021 года промзоны Азербайджана увеличили экспорт в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом - до 959,3 миллиона манатов.

Как передает в четверг Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В прошлом году доля произведенной в промзонах продукции в ненефтяном экспорте Азербайджана достигла 20,8 процента, что превышает показатели 2020 и 2019 годов на 11,4 и 9,6 процента соответственно, говорится в публикации.

В экспорте ненефтяной промышленности этот показатель составляет 30,8 процента, отметил министр.