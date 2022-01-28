Сколько льготных кредитов выдали предпринимателям в Азербайджане?

В 2021 году по льготным кредитам на 1902 проекта на сумму 287,7 миллиона манатов Фондом развития предпринимательства Азербайджана выделено 130,6 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на брифинге по итогам прошлого года исполняющий обязанности главы правления фонда Осман Халиев.

"В целом механизмы поддержки деятельности Фонда развития предпринимательства в 2021 году осуществлялись по трем направлениям. Это - льготные кредиты, гарантированные государством кредиты и субсидии к существующему кредитному портфелю пострадавшим от пандемии сферам", - сказал Халиев.