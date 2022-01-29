В Азербайджане снижены акцизные ставки на эти виды бензина

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана".

Как передает в субботу Day.Az, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым документу, ставка акциза на моторные бензины с октановым числом менее 95 и содержанием свинца не более 0,013 г/л, за исключением авиационных бензинов, ввозимых в Азербайджан, снижена за 1 тонну с 200 до 1 маната.

Решение вступает в силу с 1 февраля 2022 года и будет действовать до 1 июня 2022 года.