https://news.day.az/economy/1431039.html В Азербайджане снижены акцизные ставки на эти виды бензина - Решение Кабмина
В Азербайджане снижены акцизные ставки на эти виды бензина - Решение Кабмина
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана".
Как передает в субботу Day.Az, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым документу, ставка акциза на моторные бензины с октановым числом менее 95 и содержанием свинца не более 0,013 г/л, за исключением авиационных бензинов, ввозимых в Азербайджан, снижена за 1 тонну с 200 до 1 маната.
Решение вступает в силу с 1 февраля 2022 года и будет действовать до 1 июня 2022 года.
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