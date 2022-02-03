https://news.day.az/economy/1432508.html Азербайджан и Венгрия планируют увеличить число авиарейсов
Азербайджан и Венгрия планируют увеличить число авиарейсов
Число авиарейсов между Азербайджаном и Венгрией может быть увеличено.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в Баку.
По словам Байрамова, вопрос увеличения числа авиарейсов между двумя странами также обсуждался сегодня на его встрече с венгерским коллегой.
Между Азербайджаном и Венгрией подписано 46 соглашений и ожидается подписание еще 13 документов, отметил министр.
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