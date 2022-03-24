Financial Times предрекает "взрывные" цены на нефть

Бойкот российской нефти в Европе может привести к росту нефтяных цен до $200-250 за баррель. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с такими оценками выступили несколько ведущих трейдеров на проводимом газетой Financial Times отраслевом форуме в Швейцарии.

В четверг издание указало на своем сайте, что, по мнению известного управляющего хедж-фондами француза Пьера Андюрана, поставки российской нефти в Европу "могут быть потеряны навсегда", что грозит удвоением текущих цен на сырую нефть - ростом стоимости до $250 за баррель.

Другие участники форума также считают, что европейский рынок может лишиться 3 млн баррелей российской нефти в сутки и ее поставки не возобновятся в обозримом будущем. Управляющий сырьевыми хедж-фондами Даг Кинг считает возможным рост цен на сырую нефть до $200-250 за баррель и предсказывает шоковую ситуацию в сфере поставок энергоносителя. По его мнению, цены успеют значительно вырасти до того момента, когда увеличение добычи в других странах мира, в том числе на сланцевых месторождениях в США, позволит их снизить. По словам одного из собеседников издания, на это может потребоваться 12-18 месяцев.

Один из руководителей сингапурской транснациональной биржевой компании Trafigura Бен Лакок считает, что стоимость барреля нефти марки Brent на пике может дойти до $150. По его словам, последствия роста цен на нефть сильнее всего ощутят на себе жители небогатых стран.