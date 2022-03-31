В AmCham назвали число компаний с американским и азербайджанским капиталом

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) на сегодня представляет 19 отраслей азербайджанской экономики и, будучи "голосом" бизнеса в Азербайджане, объединяет более 250 компаний, в которых, наравне с американским и азербайджанским капиталом, представлены и мультинациональные корпорации.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend президент AmCham Наргиз Насруллаева, передает Day.Az.

Она отметила, что дипломатические отношения между США и Азербайджаном были установлены в 1992 году.

"Отношения между двумя странами, развиваясь, вступили в новую фазу, и в целом в течение 30 лет связи между Азербайджаном и США охватывали различные сферы. Между странами укреплялись партнерские отношения в сферах экономики, энергетики, безопасности и других областях. На начальном этапе этого партнерства, в 1996 году была основана Американская торговая палата в Азербайджане, которая с первых дней работы помогала строить экономические связи между бизнесом двух стран", - сказала Насруллаева.

По ее мнению, особую поддержку в развитии связей оказала диверсификация маршрутов энергообеспечения США, и в частности успешное завершение "Южного газового коридора". Также президент AmCham отметила постоянную поддержку США разработки нефтяных и газовых месторождений в Азербайджане и других регионах Каспийского бассейна.

"Таким образом, нефтегазовые ресурсы Азербайджана доставлялись на европейский и другие рынки, а это в свою очередь вносит важный вклад в экономическое развитие и глобальную энергетическую безопасность. В прошлые годы в штатах Оклахома и Иллинойс проводились сельскохозяйственные форумы, объединяющие политиков и сельхозпроизводителей из США и Азербайджана. Целью этих мероприятий было налаживание сотрудничества между бизнесменами, осуществляющими деятельность в аграрной сфере крупных сельскохозяйственных штатов США, и предпринимателями Азербайджана, ознакомление с новыми методами, применяемыми в аграрном секторе, для развития животноводства, а также для управления средними и крупными фермерскими хозяйствами и повышения урожайности, обсуждение вопросов выращивания зерновых и зернобобовых культур современными методами", - подчеркнула президент AmCham.

В последние годы, по словам Насруллаевой, были организованы деловые поездки в США представителей крупных американских инвесторов и транснациональных компаний, работающих в Азербайджане.

"В рамках этих визитовпрошли встречи с членами Конгресса и высокопоставленными представителями правительства США. Основной целью было информирование американской стороны о текущей экономической ситуации в Азербайджане, бизнес-возможностях и благоприятных условиях для инвесторов. На встречах были обсуждены позитивные изменения в стране за последние годы, которые позволили Азербайджану занять более высокие позиции в рейтингах Doing Business и Global Competitiveness", - сказала Наргиз Насруллаева.

Она также отметила организацию ряда мероприятий, прошедших в рамках "Каспийского политического центра" по инициативе независимого аналитического центра США, посвященных обсуждению и развитию отношений между Азербайджаном и США в сферах торговли, развития инфраструктуры и энергетического партнерства.