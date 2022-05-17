ЕБРР готов поделиться своим опытом с Азербайджаном в сфере усилении контроля над платежами

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов поделиться своим опытом с Азербайджаном в сфере усиления контроля над проводимыми платежами.

Об этом сказала во вторник глава представительства ЕБРР в Баку Камола Махмудова на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее мнению, реформы в области банковского сектора должны быть направлены на усиление контроля над платежами.

"Считаю важным элементом сотрудничество ЕБРР с госструктурами Азербайджана в этом направлении. Мы готовы поделиться своим опытом с банками и регулятором в рамках этих работ", - сказала Махмудова.

Глава представительства ЕБРР также отметила, что рост экономики Азербайджана и инвестиционного потенциала страны создает возможность для увеличения прямых иностранных инвестиций.

По ее словам, этому способствуют проводимые в последние годы реформы и рост кредитного портфеля.

"Хочу отметить, что Центробанк Азербайджана проводит работы, способствующие росту экономики, занятости, использования льготной ипотеки. Также необходимо отметить ведущую роль регулятора в области социального обеспечения населения в период пандемии COVID-19", - сказала Махмудова.

Она также сообщила, что росту прямых иностранных инвестиций также способствуют и создаваемые в Азербайджане экономические зоны, в том числе на освобожденных территориях.