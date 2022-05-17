В Карабахе уже восстановлены 4 малые ГЭС

На сегодняшний день в Карабахе уже восстановлены четыре малые гидроэлектростанции (ГЭС).

Об этом сказал во вторник заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане планируют превратить освобожденные территории в зону "зеленой" энергии.

"Проект этой стратегии разрабатывается совместно с японской TEPSCO. В Карабахе все источники энергии будут построены на основе ВИЭ. На сегодняшний день в Карабахе уже восстановлены четыре малые ГЭС, продолжаются работы по восстановлению пяти малых гидроэлектростанций. Другие 18 планируется восстановить за счет частных инвестиций", - сказал Солтанов.

Минэнерго оценивает потенциал ветряной энергетики Азербайджана в три тысячи мегаватт, гидроэнергетики - более чем в 23 тысячи мегаватт, малых ГЭС - до 520 мегаватт, а биоэнергетики - в 380 мегаватт. Потенциал ветряной энергетики на всей территории Азербайджана оценивается в 157 гигаватт, отметил он.

"Тарифы на электроэнергию в Азербайджане регулируются соответствующими законодательными актами. Электроэнергия в Азербайджане стоит значительно дешевле, чем в ряде других стран. Для обеспечения этого баланса правительство разработало соответствующие субсидии", - сказал Солтанов.