Планируется расширение Алятской СЭЗ

Планируется расширение Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ).

Об этом сказал во вторник председатель правления полномочной структуры Алятской СЭЗ Валех Алескеров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эта СЭЗ является важной частью экономической политики, направленной на создание конкурентноспособной среды и привлечение в свободную экономическую зону новых компаний.

"Наша цель - создать лучшие условия для инвестиций в бизнес в Азербайджане. Приглашаем компании из ЕС к сотрудничеству с Алятской СЭЗ", - сказал Алескеров.

Глава правления также рассказал об инвестиционных возможностях Алятской свободной экономической зоны.

Он сообщил, что планируется расширение СЭЗ, и строительные работы предусматривается завершить в июле 2022 года.

"Мы создадим наилучшую бизнес-среду для резидентов свободной экономической зоны, чтобы у них было все необходимое для успешного создания и развития своего бизнеса. В то же время мы будем поддерживать расширение и рост бизнеса наших резидентов в будущем", - добавил Алескеров.