В Баку состоялся очередной SHE Congress – 2022

Сегодня в отеле JW Marriott Absheron Baku прошел четвертый SHE Конгресс - масштабное международное событие, объединяющее деловых женщин Азербайджана и других стран, в котором приняло более 300 участников, передает Day.Az.

Программа этого года наполнена людьми и темами, которые даже во время сильных вызовов, перемен и трансформаций способна вдохновлять тех, кто в зале, да и на сцене, кто открыты к новому". 44 дня войны и роль женщин в победе, управление финансами, образование на любом этапе жизни, роль женщины в управлении организациями и много других актуальных тем были на повестке дня 18 мая.

Выступивший на открытии конгресса председатель правления Агентства по Развитию Малого и Среднего Бизнеса, Орхан Мамедов сказал:

"В целом, развитие женского предпринимательства является приоритетным направлением деятельности Агентства, принимаются меры для развития женского предпринимательства и увеличения числа женщин среди субъектов МСП. Женщины, которые хотят начать свое дело и стать предпринимателями, могут воспользоваться поддержкой и услугами KOBİA".

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, которая долгие годы занимается проблемами женщин в обществе, отметила важность всестороннего развития современных азербайджанских женщин.

"Да, мы всегда говорим, что основным стержнем нашего общества и государства является семья. Но если мы говорим о гендерном равенстве, мы должны работать над устранением дискриминации между женщинами и мужчинами. Семейные обязанности никогда не могут помешать женщине работать, учиться или самоутверждаться. Наоборот, женщина развивается при поддержке, которую она получает от своей семьи. Экономически независимая, образованная, активная женщина может внести достойный вклад в свою семью и общество. Вместе мы должны помочь женщинам поверить в свои силы и поддержать других", - сказала Х.Гусейнова.

Др. Джайдев Сингх, директор миссии USAID в Азербайджане отметил: "Расширение экономических прав и возможностей женщин является одним из наиболее важных инструментов, которые могут способствовать общему росту страны. USAID поддерживает развитие женских деловых и профессиональных ассоциаций и предпринимательского потенциала, а также продвигает их значимость в бизнесе и рабочих местах для продвижения программы экономических реформ. Когда мы говорим о расширении экономических прав и возможностей женщин, мы говорим о равном доступе к ресурсам и контроле над ними, включая финансы и знания, а также о доступе к заслуженной работе и общей занятости наравне с мужчинами. Мы считаем, что женщины-предприниматели могут стать важной движущей силой национальной экономики".

Татьяна Микаилова, предприниматель и основатель "SHE Congress Baku", лауреат медали "Tərəqqi" за вклад в развитие женского предпринимательства в Азербайджанской Республике в своем выступлении сказала о важности и ценности увеличения количества женщин на разных уровнях принятия решений для всех сфер функционирования общества. Акцентировала, что системное развитие женского потенциала - это инвестиции с высоким и стабильным ROI.

Партнерами мероприятия выступили KOBIA Azerbaijan, USAID, Crimson Education, PASHA Bank и BOSCH Home.