Али Асадов ознакомился с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan

18 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с 15-й юбилейной международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro и 27-й международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan в Baku Expo Center.

Как сообщили в среду Day.Az в Кабмине, министр сельского хозяйства Инам Керимов подробно проинформировал премьер-министра о выставках.

Было отмечено, что основной целью подобного международного мероприятия является продвижение продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, производимой в Азербайджане, а также привлечение внимания иностранных компаний и инвесторов к дальнейшему развитию этих сфер. Было сообщено, что в выставках принимают участие 449 компаний, представляющих 24 страны мира.

На выставках также представлены проекты, которые реализуются или планируется реализовать в Карабахе.

Премьер-министр ознакомился с павильонами министерства сельского хозяйства, Агентства по развитию МСБ, а также различных стран.

Асадов также побеседовал с министром сельского и лесного хозяйства Турции Вахитом Кырышчи и министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одедом Форером.