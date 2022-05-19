Отношения Азербайджана и Турции продолжают развиваться по восходящей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на общем собрании "Общественного объединения деловых людей Азербайджана и Турции".

По его словам, Турция лидирует среди стран мира по размеру инвестиций в Азербайджан.

"В настоящее время эти инвестиции превышают 20 миллиардов долларов. Кроме того, Турция занимает первое место среди стран - инвесторов в ненефтяной сектор Азербайджана. В рамках принятых эффективных мер также получили развитие двусторонние торговые связи. В 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос на 12 процентов и составил 4,9 миллиарда долларов", - сказал Мамедов.