При организации Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Баку проходит выставка-ярмарка местных производителей "Фестиваль азербайджанских производителей-2022".

Как сообщили Day.Az в агентстве, цель выставки-ярмарки - расширение возможностей продаж микро- и малых предпринимателей и сотрудничества между субъектами МСБ, а также продвижение местной продукции.

На выставке-ярмарке представлены текстиль, продукты питания, аксессуары, косметика, игрушки, товары для дома и услуги более 100 субъектов бизнеса.

Выступая на официальном открытии мероприятия, председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что поддержка доступа предпринимателей на рынки сбыта является одним из приоритетов деятельности агентства.

И в 2022 году предприниматели принимают участие в выставках и ярмарках, проводимых как в Азербайджане, так и за рубежом в рамках программы поддержки МСБ. Это способствует узнаваемости азербайджанской продукции, увеличению ее продаж, а также продвижению бренда Made in Azerbaijan, отметил глава агентства.

Председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли и вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Зейналов отметили важность подобных мероприятий для продвижения местной продукции и расширения возможностей продаж МСБ.

В рамках выставки-ярмарки также проводятся двусторонние встречи и презентации предпринимателей, желающих расширить свой бизнес.

Выставка-ярмарка продлится до 22 мая.