В промзонах Азербайджана создана благоприятная деловая и инвестиционная среда

В промышленных зонах Азербайджана создана благоприятная деловая и инвестиционная среда.

Об этом сказал Trend председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев, передает Day.Az.

По его словам, освобождение от налога на прибыль, аренды земельных участков и ряд других поощрений способствуют росту интереса предпринимателей к созданию бизнеса на территории промышленных зон.

"На сегодняшний день статус резидента промышленных зон получили 104 хозяйствующих субъекта, 58 из них уже приступили к работе. Кроме того, до сегодняшнего дня они инвестировали в промзоны 6,4 миллиарда манатов и создали более 10 тысяч рабочих мест", - сказал Нуриев

Глава правления агентства также сообщил, что на следующем этапе в рамках действующих проектов предусматривается дополнительно инвестировать в промзоны порядка 400 миллионов манатов и создать более 2,6 тысячи новых рабочих мест.