Словакия готова поделиться своим опытом в использовании геотермальной энергии в Карабахе

Источник: Агентство международной информации Trend

Словакия имеет опыт освоения геотермальной энергии и видит возможности для использования этого потенциала в Карабахе, сказал Trend посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак, передает Day.Az.

Он отметил, что существуют возможности для энергетического сотрудничества между Словакией и Азербайджаном в области "зеленых" технологий.

"В основном это зависит от планов Азербайджана по переходу на "зеленую" энергию и возможной транспортировки водорода", - сказал Лайчак.

Что касается нефти и газа, то посол отметил, что Словакия импортирует практически все объемы из России и остается крупнейшей страной для транзита российского газа в Европу.

"Общая мощность прокачки словацкой транзитной газовой системы составляет более 100 миллиардов кубометров в год. Мы считаем Азербайджан важным производителем голубого топлива и потенциальной транзитной страной для поставок газа, добываемого другими прикаспийскими государствами. Словакия поддерживает поставки азербайджанского газа на европейские рынки. "Южный газовый коридор" относится к приоритетным энергетическим проектам Евросоюза, и мы будем искать пути для налаживания сотрудничества в этом направлении, чтобы обеспечить поставки газа в Словакию", - сказал Лайчак.