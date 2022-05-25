В Азербайджане будет расширен доступ работодателей к необходимому персоналу

В Азербайджане будет расширен доступ работодателей к необходимому им персоналу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли на круглом столе, посвященном обсуждению возможностей подсистемы "Труд и занятость".

"Не все компании в Азербайджане предоставляют нам списки имеющихся вакансий, что обусловлено отсутствием соответствующей базы данных. Но сейчас ситуация совсем другая", - сказал Аббасбейли.

По его словам, созданная подсистема "Труд и занятость" предоставляет соискателю возможность найти работу в 95 процентах случаев.

"Через подсистему "Труд и занятость" этот процесс осуществляется без участия человеческого фактора. Доступ работодателей к необходимому персоналу будет расширен", - добавил Аббасбейли.