В SOCAR прокомментировали информацию о подорожании бензина

В последнее время распространились слухи о том, что в стране действуют ограничения на продажу бензина A-95 PREMİUM и в ближайшее время эта марка бензина подорожает. Профильные ведомства неоднократно делали заявления по этому поводу, но слухи продолжают распространяться.

Как сообщили Day.Az в Службе по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR, распространяемая информация не соответствует действительности. Ни о каких ограничениях, подорожании не может быть и речи: "Скорее всего, ограничения были связаны с технической проблемой, возникшей на каких-то заправочных станциях".

Отметим, что топливо A-95 PREMİUM и A-98 SUPER в стране не производится. В настоящее время Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, находящийся на балансе SOCAR, производит только бензин марки АИ-92, в то время как вышеуказанные марки бензина импортируются в страну.

Цена на бензин марки АИ-92 регулируется Тарифным (ценовым) советом. Цены на другие марки бензина зависят от их рыночных цен.

Цены на бензин A-95 PREMİUM и A-98 SUPER в последний раз повышались 15 сентября прошлого года. В настоящее время А-98 продается за 1,9 маната, а А-95 - за 1,6 маната. Ранее цена 1 литра бензина А-95 PREMIUM составляла 1,45 маната, а цена бензина А-98 SUPER - 1,6 маната.