Азербайджан является важнейшим энергетическим партнером - Росен Плевнелиев
Азербайджан является важнейшим энергетическим партнером.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев в среду на пресс-конференции, посвященной открытию IX Глобального Бакинского форума.
"Мы хотим поблагодарить Азербайджан за то, что он является надежным, устойчивым энергетическим партнером", - сказал он.
По словам Плевнелиева, энергетическая стратегия и политика Азербайджана направлена на поддержку бизнеса, отношений с партнерами в налаживании энергетических поставок.
"Я уверен, что Азербайджан также будет успешно развиваться в области возобновляемой энергетики, производстве топлива будущего", - отметил он.
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