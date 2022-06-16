Станьте владельцем квартиры с ежемесячной оплатой всего 385 AZN - Kristal Absheron

Kristal Absheron предлагает полностью отремонтированные квартиры по ЦЕНЕ АРЕНДНОЙ без поручителя по удостоверению личности в самом большом комплексе Азербайджана "Park Xırdalan".

В проекте "Park Xırdalan" для удобства жильцов все продумано до мельчайших деталей, поэтому в ремонте используются строительные материалы европейских брендов. Примерами могут быть Итальянские обои "Limonta" и лифты "Sicor", пластиковые окна "ПВХ", изготовленные по немецкой технологии, отопительные системы турецкой компании "E.C.A.".

Как и во всех своих проектах, и в комплексе "Park Xırdalan" Kristal Absheron заботится о комфорте каждого члена семьи. В жилом комплексе есть медицинский центр "Central Clinic ", детский сад, аттракционы для детей, крытый и открытый стадион, большие зоны отдыха, собственный фитнес-центр, открытая спортивная площадка, а также имеются маркеты и другие объекты общественного питания.





И вы можете стать владельцем квартиры в проекте "Park Xırdalan", с ежемесячной оплатой 385 AZN, с кредитными возможностями от 6%!

Подробнее: *1544 / 0504840008