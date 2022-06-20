В Азербайджане состоится 24-е заседание ЧБТР

23-24 июня 2022 года в Баку состоится 24-е ежегодное заседание Совета руководителей Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) под председательством Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на минфин.

Согласно ведомству, на заседании Совет руководителей оценит деятельность банка и утвердит финансовую отчетность за 2021 год.

В рамках ежегодного заседания будет организован бизнес-форум на тему "Роль ЧБТР в поддержке диверсифицированной и инновационной экономики Азербайджана в меняющемся мире" с участием ЧБТР, правительства Азербайджана, AZPROMO и региональных бизнес-ассоциаций.

На форуме, в котором примут участие представители частного сектора и эксперты, будут обсуждаться вопросы экономической диверсификации. В центре внимания предпринимателей Черноморского региона будут торговые и инвестиционные возможности в Азербайджане.