Сколько проектов планируется завершить в Карабахе в этом году?

За счет средств на восстановление освобожденных территорий в 2022 году планируется завершить реализацию 18 проектов, строительство пяти автодорог.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" (первое чтение) на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству, и труду и социальной политике.

По его словам, при пересмотре части нераспределенных расходов меняется и их распределение по структурам.

Отметим, что на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий предлагается выделить в текущем году из государственного бюджета дополнительно 470 миллионов манатов.

Ранее в законе "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" на эти цели предусматривалось выделение 2 миллиардов 200 миллионов манатов.