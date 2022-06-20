В Азербайджане предложены изменения в Трудовой кодекс

Подготовлены и представлены правительству 174 изменения в Трудовой кодекс в сфере регулирования трудовых отношений между работодателями и работниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев.

"Надеюсь на принятие данных изменений в этом году. Мы стараемся сформировать правильный баланс в этой сфере. Думаю, что мы сможем еще больше расширить работу в этой сфере в рамках новых программ. Наша цель - повышение производительности труда и обеспечение социального благополучия работников", - сказал Бабаев.