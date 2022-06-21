Карабах обладает большим потенциалом для развития солнечной энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию на тему "Возобновляемые источники энергии в Азербайджане".

"Карабах обладает лучшим потенциалом по выработке солнечной электроэнергии, уступающим только Нахчывану", - сказал он.

Солтанов рассказал участникам форума о процессе превращения Карабаха в "зеленую" зону.

"В Карабахе все источники энергии будут основываться на альтернативной энергетике. К примеру, мы уже восстановили 4 малые гидроэлектростанции, к концу года планируется восстановить еще 18, за счет частных инвесторов", - сказал замминистра.

Он также напомнил о закладке фундамента в рамках строительства двух электростанций - солнечной и ветряной общей производственной мощностью 470 мегаватт с ведущими энергетическими компаниями ACWA Power и Masdar.

"К 2030 году Азербайджан должен увеличить мощность возобновляемых источников энергии на 30 процентов, однако этот показатель, к которому мы стремимся, будет еще больше увеличен в ближайшие годы", - отметил Солтанов.