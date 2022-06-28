Представители Фонда возрождения Карабаха провели встречу с предпринимателями

Состоялась встреча представителей Фонда возрождения Карабаха с предпринимателями, поддерживающими восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"В ходе встречи мы обсудили стратегические направления деятельности организации на 2022-2025 годы, а также проделанную работу по продвижению деловой активности и инвестиционного потенциала", - говорится в публикации.