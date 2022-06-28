Самир Шарифов рассказал о средствах, которые будут выделены на восстановление Карабаха

Удельный вес средств, которые будут выделены на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, в государственном бюджете на 2022 год будет высоким.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения изменений в госбюджет-2022 на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он сообщил, что выделенные средства направляются на восстановление важной инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Отметим, что средства, выделенные из государственного бюджета на 2022 год на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации средств, увеличены на 470 миллионов манатов - до 2,67 миллиарда манатов.