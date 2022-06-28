Сотрудники Kapital Bank отметили праздник в Шуше

26 июня, в День Вооруженных сил, Kapital Bank организовал для своих сотрудников, принимавших участие в 44-дневной Отечественной войне, поездку в культурную столицу Азербайджана - город Шуша. Целью визита было отметить праздник в возрождающейся изо дня в день жемчужине Карабаха городе Шуша, увидеть вживую места, освобожденные ценой крови и жизни наших героев.

В поездку отправились сотрудники банка, принимавшие участие в первой и второй карабахских войнах, руководство фонда Red Heart, оказывавшего поддержку армии во время Отечественной войны, и герои тыла. Восстановление освобожденных земель, оперативность проводимых работ, организация ряда международных мероприятий в Шуше и окончание 30-летней тоски вызвали у сотрудников Kapital Bank чувства гордости, радости и счастья.

В ходе поездки, в которой приняли участие около 120 сотрудников, были посещены равнина Джыдыр Дюзю, Шушинскую крепость, Гянджинские ворота, Верхняя и Нижняя мечети Гевхар-аги, и символы города, расстрелянные армянскими вооруженными силами при оккупации Шуши в 1992 году - памятники Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.