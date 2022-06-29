Президент Казахстана предложил создать прикаспийский продовольственный хаб

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать прикаспийский продовольственный хаб, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Токаев сделал данное заявление в ходе выступления на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде.

"Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - сказал он.

Токаев также отметил, что в Казахстане началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров.

"Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом могла бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И самое главное - обеспечит надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции", - сказал он.