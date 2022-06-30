Гармонизация и упрощение таможенных процедур представляют постоянный интерес для стран TRACECA

Вопросы гармонизации и упрощения таможенных процедур являются предметом постоянного интереса стран-участниц TRACECA.

Об этом, как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе TRACECA, сказал генеральный секретарь постоянного секретариата межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Асет Асавбаев в ходе первого виртуального семинара по таможенным вопросам на маршрутах TRACECA (Европа-Кавказ-Азия).

По данным пресс-службы, генсек и страны-участницы основного многостороннего соглашения (ОМС) TRACECA обсудили вопросы гармонизации и упрощения процедур таможенного транзита, а также механизмы систематического обмена информацией между таможенными органами.

"Основной целью семинара является поддержка упрощения таможенных процедур на пограничных переходах и в морских портах на маршрутах TRACECA для облегчения перемещения грузов", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, было отмечено, что для маршрутов TRACECA, соединяющих Европу, Кавказ и Азию, характерны мультимодальные перевозки через территорию нескольких стран, сопровождающиеся сменой вида транспорта.

"Перевозки через пограничные переходы и морские порты в транзитных странах TRACECA требуют дополнительного времени для оформления. Смена вида транспорта также требует соблюдения определенных формальностей, связанных с оформлением документов и таможенными процедурами. В связи с этим гармонизация и упрощение процедур в целом, повышение эффективности режимов таможенного транзита, упрощение таможенных формальностей для оптимизации операций по пересечению границ и повышения эффективности морских портов - это те вопросы, представляющие постоянный интерес для стран-участниц TRACECA, которые стремятся улучшить сообщение по всему коридору Европа-Кавказ-Азия", - сказали в TRACECA.

Генеральный секретарь ПС МПК Асет Асавбаев отметил необходимость упрощения движения и сокращения времени пересечения границ, что важно для привлекательности маршрутов коридора TRACECA.

"Таможенные процедуры в пунктах пересечения границы и морских портах являются одним из наиболее первостепенных вопросов, которые необходимо решить в целях повышения эффективности пересечения границ. Обмен опытом и гармонизация политик, связанных с внедрением международных систем таможенного транзита, может значительно способствовать достижению цели облегчения международных перевозок по нашим маршрутам", - подчеркнул Асавбаев.

По итогам прошедшего семинара было предложено разработать обзор систем таможенного транзита по маршрутам TRACECA, организовать встречу между странами-участницами для получения доступа к конвенции об общем транзите, изучить и более подробно рассмотреть упрощенные процедуры таможенного транзита, использование предварительной информации о грузе, а также разработку механизмов систематического обмена информацией между таможенными органами в отдельных странах TRACECA (где в настоящее время такие механизмы отсутствуют), которые дополнительно будут рассмотрены в ходе второго семинара по таможенным вопросам в октябре нынешнего года.