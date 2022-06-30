https://news.day.az/economy/1475266.html Продажа ряда товаров в Азербайджане освобождена от НДС
Продажа ряда товаров в Азербайджане освобождена от НДС
В Азербайджане утвержден перечень кормов и кормовых добавок, продажа которых освобождена от НДС, сообщили Day.Az в Кабинете министров.
В сообщении отмечается, что 30 июня Кабмин принял постановление №251, которое сформировало правовую основу для классификации кормов и кормовых добавок. Создание этой правовой базы имеет важное значение с точки зрения развития рынка кормов в Азербайджане.
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