Продажа ряда товаров в Азербайджане освобождена от НДС

В Азербайджане утвержден перечень кормов и кормовых добавок, продажа которых освобождена от НДС, сообщили Day.Az в Кабинете министров.

В сообщении отмечается, что 30 июня Кабмин принял постановление №251, которое сформировало правовую основу для классификации кормов и кормовых добавок. Создание этой правовой базы имеет важное значение с точки зрения развития рынка кормов в Азербайджане.

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